Краснодар вошел в топ-3 городов региона по экономическим показателям

Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Краснодар занял второе место в тройке лидеров среди городов региона по экономическим показателям за 2022 год. Обогнал краевой центр в рейтинге по содействию развития конкуренции и инвестиционному климату город-курорт Сочи, который расположился на первом месте.

«В краевой столице созданы все условия для комфортного ведения своего дела. Об этом говорят цифры. Например, сейчас на сопровождении находятся 39 инвестпроектов. Более 95,7 тысяч предпринимателей и 80,5 тысяч самозанятых, несмотря на разрыв экономических цепочек и другие стресс-факторы, развивают свой бизнес», — прокомментировал вице-мэр города Дмитрий Васильев.

Рейтинг составили аналитики министерства экономики и департамента развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Эксперты опирались на результативность работы органов местного самоуправления и качество работы в органах местной власти.