В Краснодарском крае юные казаки соревновались в допризывной подготовке

Мероприятия прошли на территории муниципального учреждения допобразования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» Курганинска. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае провели казачьи соревнования по допризывной подготовке. Мероприятия прошли в Курганинске и привлекли казачью молодежь со всего региона.

«Курганинское районное казачье общество является одним из лидеров в войске по допризывной подготовке молодежи. Здесь действует девять военно-патриотических клубов, в которых занимается почти 300 ребят младшего и старшего школьного возраста. В муниципалитете проводят ежегодные трехдневные военно-полевые сборы для молодежи, игры по военно-прикладным и атлетическим видам спорта», – рассказал вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов.

Юноши и девушки прошли усиленную физическую подготовку и продемонстрировали свои умения в перетягивании каната, стрельбе и метании спортивного ножа. Наставники оценили уровень участников. Лучшие получили призы и грамоты.