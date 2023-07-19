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НовостиПроисшествия19 июля 2023 18:13

На Кубани в аварии пострадали пять человек, в том числе ребенок

ДТП произошло в Усть-Лабинском районе
Евгения ХАЛИКОВА
В аварии пострадал ребенок. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии пострадал ребенок. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Усть-Лабинском районе произошла авария с большим количеством пострадавших. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на автодороге «Некрасовская – Братский» 21-летний водитель Volkswagen Golf при повороте налево не уступил дорогу встречному Volkswagen Polo.

«В ДТП пострадали 21-летний пассажир Volkswagen Golf. Также в больницу доставлены 70-летний водитель Volkswagen Polo и три его пассажира в возрасте 44 лет, 21 года и девятилетняя девочка», - уточнили полицейские.

Госавтоинспекторы устанавливают все причины и обстоятельства аварии. После чего будет принято процессуальное решение.