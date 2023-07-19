Делегация Кубани посетила машиностроительный завод в Казани

Делегация Краснодарского края посетила завод «КАМАЗ». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Делегация Краснодарского края посетила завод «КАМАЗ» в рамках федерального форума «Производительность 360», который проходит в Казани. Бизнесмены познакомились с лидером машиностроительной отрасли страны.

«КАМАЗ» начал развивать производственную систему 18 лет назад, опираясь на лучшие мировые практики и дополняя корпоративными стандартами. Мы увидели эффективную модель отечественного бережливого производства, связанную с современными подходами управления. Знакомство с методиками завода носит прикладной характер и может тиражироваться на кубанских производственных площадках», – рассказала заместитель министра экономики Кубани Светлана Салтанова.

Предприятие эффективно внедрило производственную систему. Сейчас на заводе создано 100 эталонных цехов и более 7 тысяч рабочих мест с улучшенной эргономикой. Также более 10 лет работает «Фабрика процессов» с пятью тренинговыми зонами, где периодически повышают квалификацию 35 тысяч сотрудников.