С начала курортного сезона на Кубани отдохнули более 4,1 млн человек

За первую половину летнего курортного сезона Краснодарский край принял 4,1 млн отдыхающих. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

За первую половину летнего курортного сезона курорты Краснодарского края приняли 4,1 млн отдыхающих. Но по данным минкурортов региона, пик летнего сезона еще не наступил. Наибольшее число отдыхающих ждут во второй половине июля и в августе.

«Турпоток сохраняется на уровне прошлого года. Черноморские курорты сейчас заполнены на 87 процентов, Азовского побережья – на 80. Загрузка в степных и предгорных территориях составляет порядка 50 процентов», – сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

Планируется, что до конца лета региона посетит еще 4,5 миллиона отдыхающих. По итогам 2022 года кубанские курорты приняли 17,4 млн человек. Из них более 9 млн из них приехали в летние месяцы.