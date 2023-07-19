Для Майкопа закупили 20 автобусов за 200 млн рублей

Для Майкопа закупили 20 новых автобусов. Фото: t.me/Mitrofanov_GA

Автопарк Майкопа пополнился 20 новыми автобусами. На приобретение транспорта был взят казначейский кредит в размере 200 млн рублей. Автобусы будут обслуживать самые востребованные муниципальные маршруты.

«Пользуясь периодом до доведения лимитов, начали знакомиться с образцами техники отечественных производителей. Обращаем внимание на надежность, экономичность, удобство для населения, в том числе и для маломобильных граждан, а также на доступность запасных частей», - рассказал глава администрации Майкопа Геннадий Митрофанов.

Повышение качества работы общественного транспорта – одно из важных направлений деятельности. Это сложный и весьма дорогостоящий процесс, поэтому используем дополнительно инструменты федеральной поддержки, продолжил глава республиканского центра.