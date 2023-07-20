Зарицкий: Курорты Краснодарского края заполнены на 87 процентов

За первую половину летнего курортного сезона Краснодарский край принял 4,1 млн отдыхающих. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Курорты Краснодарского края заполнены на 87 процентов. Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

- Курорты Черного моря сейчас заполнены на 87 процентов, Азовского побережья – на 80, - сказал Зарицкий. - Загрузка в степных и предгорных территориях составляет порядка 50 процентов.

Всего с начала лета в Краснодарском крае уже отдохнули 4,1 млн человек. Но наибольшее число отдыхающих в регионе ждут в августе.

- Планируется, что до конца лета Кубань посетит еще 4,5 миллиона отдыхающих, - сообщил Зарицкий.

Кстати, в 2022 году на курортах Краснодарского края отдохнули 17,4 млн человек. Из них более 9 млн - летом.