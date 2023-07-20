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НовостиОбщество20 июля 2023 4:11

Зарицкий: Курорты Краснодарского края заполнены на 87 процентов

Планируется, что до конца лета Кубань посетит 4,5 миллиона отдыхающих
Варвара ДЫМ
За первую половину летнего курортного сезона Краснодарский край принял 4,1 млн отдыхающих. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

За первую половину летнего курортного сезона Краснодарский край принял 4,1 млн отдыхающих. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Курорты Краснодарского края заполнены на 87 процентов. Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

- Курорты Черного моря сейчас заполнены на 87 процентов, Азовского побережья – на 80, - сказал Зарицкий. - Загрузка в степных и предгорных территориях составляет порядка 50 процентов.

Всего с начала лета в Краснодарском крае уже отдохнули 4,1 млн человек. Но наибольшее число отдыхающих в регионе ждут в августе.

- Планируется, что до конца лета Кубань посетит еще 4,5 миллиона отдыхающих, - сообщил Зарицкий.

Кстати, в 2022 году на курортах Краснодарского края отдохнули 17,4 млн человек. Из них более 9 млн - летом.