Мэр Сочи запретил перекрывать дороги в городе на ремонт до конца лета

Сочи Фото: Елена КРИВЯКИНА

Мэр Сочи Алексей Копайгородский запретил перекрывать дороги в городе до конца лета. Об этом глава курорта сообщил у себя в ТГ-канале: « С учётом большого трафика личных автомобилей в высокий курортный сезон запретил на лето перекрывать центральные дороги Сочи в связи с проведением массовых мероприятий или плановых ремонтных работ на коммунальных сетях. Делаем всё, чтобы наши жители не испытывали неудобств»

Копайгородский также напомнил, как в городе работает общественный транспорт.

- Общественный транспорт работает до 23:00, автобусы между аэропортом и железнодорожным вокзалом Сочи — круглосуточно, - пояснил Копайгородский. - Поручил департаменту транспорта строго контролировать выполнение всех рейсов.

Глава Сочи сообщил и о том, что в следующем году Сочи получит 9 электробусов. Так как город постепенно переходит на экологичный транспорт.