Премию главы Краснодара может получить талантливая молодежь Фото: Даниил ОПАРИН

В Краснодаре молодежь может получить премию главы города. Об этом сообщили в администрации кубанской столицы. Поучаствовать могут жители Краснодара от 14 до 35 лет включительно.

- Подать заявку на конкурс премий главы города молодые таланты могут с 1 августа, - сообщает мэрия Краснодара. - Для этого необходимо представить документы, подтверждающие активную деятельность в выбранной номинации за 2021–2023 годы.

Всего в конкурсе 10 номинаций.

- Получить премию главы Краснодара молодежь может за достижения в науке, культуре, искусстве, сельском хозяйстве, промышленности, спорте, общественной деятельности, строительстве, благоустройстве и торговле, - пояснили в администрации Краснодара.

Заявки от талантливо молодежи принимают до 20 августа. Все подробности можно узнать в управлении по делам молодёжи Краснодара.