Что произошло за ночь 20 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей региона Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Краснодарский край принял 4,1 млн туристов в первую половину лета. Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

- Всего с начала лета в Краснодарском крае уже отдохнули 4,1 млн человек. Но наибольшее число туристов ждем в августе, - сообщил Зарицкий.

В Краснодаре будут судить мужчину, который напал на ребенка на детской площадке. Инцидент произошел, когда два мальчика игрались на площадке и один из них упал на землю. Отец решил, что его сына толкнул рядом гулявший 9-летний ребенок-инвалид.

В Краснодаре по Тургенева, где ранее провалилась дорога, поехали троллейбусы и автобусы. Для движения общественного транспорта была открыта одна полоса дороги, поэтому троллейбусы № 2, 10, 21 и автобусы № 2, 9, 55 вернулись на свои обычные маршруты. Движение для машин здесь откроют только на следующей неделе.

Девочку из Белгородской области, которая потеряла во время теракта на Крымском мосту обоих родителей, отправили из Краснодара в Москву. У Ангелины многочисленные порезы, черепно-мозговая травма. Психологи уже сообщили ей о трагедии. Она находится в тяжелом психологическом состоянии.

В Сочи полиция нашла и наказала женщину на Lexus, которая на встречке показала средний палец водителям. Теперь ей придется заплатить штраф и еще штраф за то, что давно, как выяснилось, не платила штрафы.