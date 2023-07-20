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НовостиОбщество20 июля 2023 5:07

Кубанский митрополит Григорий поучаствовал в Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви

Он приехал в Москву
Мария ЧАЛАЯ
В Москве состоялось Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви. Фото: mitropoliakubanru

В Москве состоялось Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви. Фото: mitropoliakubanru

Кубанский митрополит Григорий поучаствовал в Архиерейском Совещании Русской Православной Церкви. Его было принято провести еще 29 декабря.

«Для братского обсуждения текущих вопросов церковной жизни созвать на 19 июля 2023 года Архиерейское Совещание в составе всех епархиальных и викарных архиереев епархий на территории России — в обязательном порядке», - поделились решением в пресс-службе Кубанской митрополии Русской Православной Церкви.

Уточняется, что в зависимости от возможности в Москву также попросили приехать архиереев епархий из других стран.