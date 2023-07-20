В Сочи сгорел трехэтажный частный дом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи из-за замыкания электропроводки сгорел трехэтажный частный дом 20 июля. Он находится на улице Жигулевская в поселке Лос Лазаревского района.

«В 22:20 на место прибыли первые пожарные. Они установили, что загорелась кровля и мансардный этаж на площади 240 м2», - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что полностью ликвидировать огонь удалось в 00:44. На тушение пожара было привлечено 8 единиц техники, 23 человека личного состава. В том числе от МЧС России 7 единиц техники и 19 человек личного состава.