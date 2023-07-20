В районе Западного Обхода Краснодара открыли первый участок полиции. Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре в районе Западного Обхода открыли первый участок полиции. Глава города передал ключи от нового служебного помещения начальнику городской полиции Олегу Казахову.

«Открыли первый участковый пункт полиции в районе Западного Обхода, который стремительно прирастает жителями. Вопрос спокойствия горожан является первостепенным», - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что в пункте будут работать четыре участковых.