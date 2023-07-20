С 1 марта 2023 года вступило в силу постановление Правительства РФ о бесплатной догазификации образовательных и медицинских учреждений Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодаре с начала года по программе социальной догазификации газ подвели к более 1500 участкам. Об этом сообщили в администрации Краснодара.

- Всего в этом году планируется бесплатно газифицировать более двух тысяч краснодарских домовладений, - сообщил заместитель главы города Максим Онищенко.

А за последние три недели по программе социальной догазификации газ успели подвести еще к 127 домам.

Напомним, с 1 марта 2023 года вступило в силу постановление Правительства РФ о бесплатной догазификации образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, в стране расширена категория льготников, которые могут получить компенсацию за расходы на работы по газификации внутри домов. Суммы - до 100 тыс. рублей.

Подать заявку на бесплатную догазификацию краснодарцы могут на сайте мэрии.