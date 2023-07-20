Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту 14-летнюю девочку перевезли в Москву

14-летнюю девочку, потерявшую родителей во время теракта на Крымском мосту, перевезли лечиться в Москву. Фото: соцсети.

Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту 14-летнюю девочку перевезли в РДКБ Минздрава в Москву. Врачи транспортировали ее из Краснодара на машине.

«Медицинскую эвакуацию осуществляли специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края. Ее состояние стабильно», - сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Родителей подростка, Наталью и Алексея Кулик, похоронят сегодня в Белгородской области. Их дочь на похороны не попадет.