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НовостиОбщество20 июля 2023 6:12

Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту 14-летнюю девочку перевезли в Москву

Она в сознании и в стабильном состоянии
Мария ЧАЛАЯ
14-летнюю девочку, потерявшую родителей во время теракта на Крымском мосту, перевезли лечиться в Москву. Фото: соцсети.

14-летнюю девочку, потерявшую родителей во время теракта на Крымском мосту, перевезли лечиться в Москву. Фото: соцсети.

Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту 14-летнюю девочку перевезли в РДКБ Минздрава в Москву. Врачи транспортировали ее из Краснодара на машине.

«Медицинскую эвакуацию осуществляли специалисты Федерального центра медицины катастроф и наши коллеги из Краснодарского края. Ее состояние стабильно», - сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Родителей подростка, Наталью и Алексея Кулик, похоронят сегодня в Белгородской области. Их дочь на похороны не попадет.