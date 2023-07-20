Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубань заняла третье место в стране по количеству отремонтированных домов. На первом месте по выполнению плана капремонта этого года оказалась Московская область, на втором месте — Москва.

«В крае уже отремонтировали 562 объекта. Из них успешная приемка прошла в 486 домах. Строители идут по графику и где-то опережая его. Несмотря на то, что в этом году — самые масштабные объемы за все время действия программы, темпы ее реализации высокие. Они на 30 процентов выше прошлогодних показателей», - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что ремонты уже завершили в 13 районах. В домах отремонтировали 409 крыш, 180 фасадов зданий, более 320 инженерных систем, установили 169 лифтов.

На данный момент работы проходят еще в 386 многоквартирных домах в разных городах и районах края.