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На Кубани подсолнухом засеяли 434 тысячи гектаров земли. В этом году в крае ожидают собрать хороший урожай.

« Благодаря своему климату Краснодарский край – крупнейший производитель масличных культур. Наши аграрии делают ставку на подсолнечник, который возделывают в большинстве муниципалитетов», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

К уборке урожая должны приступить в августе. Собранные семечки каждый год позволяют производить до 600 тысяч тонн подсолнечного масла. Это полностью закрывает собственную потребность края и многих регионов страны.