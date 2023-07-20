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НовостиОбщество20 июля 2023 6:49

В станице Голубицкой Темрюкского района отремонтируют школу ко Дню знаний

На объекте уже полностью заменили электропроводку
Мария ЧАЛАЯ
В станице Голубицкой отремонтируют школу к 1 сентября.

В станице Голубицкой отремонтируют школу к 1 сентября.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В станице Голубицкой Темрюкского района отремонтируют школу ко Дню знаний. В учебном заведении № 21 проводят капитальные ремонтные работы.

«В здании завершен демонтаж полов и стен в коридорах и кабинетах. Полностью заменили электропроводку. На втором этаже учебного заведения завершили стяжку полов и оштукатуривание стен, приступили к замене отопительной системы», - сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Уточнеятся, что параллельно ремонтируют фасадную часть здания