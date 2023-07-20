Председатель Заксобрания Юрий Бурлачко провел рабочий день в Абинском районе

Председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко провел рабочий день в Абинском районе. В муниципалитете руководитель краевого парламента ознакомился с состоянием дел в агропромышленном комплексе.

Первым парламентарии осмотрели Федоровский гидроузел - одно из важных инженерных сооружений, обеспечивающих подачу воды на рисовые оросительные системы Красноармейского, Калининского, Абинского и Крымского районов. Он позволяет снабжать 119,9 тыс. га рисовых оросительных систем.

Ключевым объектом в программе рабочей поездки председателя ЗСК стало крестьянско-фермерское хозяйство Дарьи Шереметьевой. Гости ознакомились с ходом уборки озимой пшеницы на полях КФХ. В этом году площадь посевов составила 862 га.

По итогам поездки Юрий Бурлачко дал свою оценку развитию сельского хозяйства и предприятий отрасли в муниципалитете.

«Территория Абинского района нам хорошо знакома. В рамках прошедшего Дня муниципального образования мы детально разобрали его сильные и слабые стороны. И теперь вместе с органами местного самоуправления работаем над реализацией постановления ЗСК.

Да, есть и болевые точки. Конечно, это Федоровский гидроузел. Между тем уже готовится экспертиза и проектно-сметная документация по восстановлению объекта. Планируется, что он будет возведен в 2025 году. Но и аграрии не сбавили обороты и перестроились на работу в новых условиях – рисоводы в этом году засеяли 110 тысяч гектаров площадей, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 92 тысячи гектаров.

Есть и новые точки роста. В стадии реализации в Абинском районе находятся проекты по техническому перевооружению пустующих животноводческих объектов и строительству новых ферм. Это позволит содержать в районе дополнительно почти 1,4 тысячи голов КРС, а прирост объема говядины в живом весе увеличится без малого на 500 тонн. Как результат - новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней», - рассказал Юрий Бурлачко.