Суд оставил приговор в силе

В Краснодаре блогера посадили на 6 лет за фейки о Российской армии. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Установлено, что в апреле 2022 года подсудимый, находясь у себя дома, опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение, являющееся недостоверным и опровергнутым официальными источниками информации о Буче и Мариуполе, - гласят материалы уголовного дела.

Подсудимый признал свою вину частично. Первомайский районный суд Краснодара приговорил его к 6 годам колонии общего режима. Но защита обжаловала его в апелляции.

Однако Краснодарский краевой суд согласился с аргументами первой инстанции и оставил приговор в силе.