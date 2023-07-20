Сергей Палагин не раз был гостем "КП"-Кубань"

Улицу в Краснодаре переименуют в честь Героя России Сергея Палагина. Об этом сообщили в мэрии.

- Его имя присвоят улице в станице Старокорсунской - на отрезке между Садовой и Ивана Васюхно, восточнее Малой Садовой, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Летчик Палагин участвовал в осетино-ингушском конфликте в 1992 году, в обеих чеченских войнах, операциях на Северном Кавказе и в Южной Осетии. Его боевой вертолет МИ-8 солдаты и офицеры называли "Братишка".

6 апреля 2004 года Сергею Палагину присвоили звание Героя Российской Федерации. Помимо этого, он - кавалер орденов Мужества и "За заслуги перед Отечеством", а также медалей "За отвагу" и т.д.

С 2019 года Сергей Палагин работал заместителем главы администрации Центрального округа Краснодара.

Он умер от последствий ковида в ноябре 2020 года.