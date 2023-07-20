В Туапсинском районе открыли пляжи после подтоплений. Фото: Олег УМАРОВ

В Туапсинском районе Кубани расчистили пляжи после подтоплений. На 21 из 22 пляжей уже восстановили пляжное оборудование.

«Благодаря совместным усилиям спасателей, казаков, специалистов ДРСУ из разных районов Кубани, сотрудников компании «Метрикс Development» и местных жителей, пляжи были освобождены от обломков и нанесенного мусора. Для выполнения работ задействовали экскаваторы, бульдозеры, тракторы и самосвалы», - сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Уточняется, что при том, что почти все пляжи уже открыты, запрет на купание продолжает действовать до 26 июля. Это необходимо для предотвращения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.