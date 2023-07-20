Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В станице Елизаветинской под Краснодаром улицу назвали именем Виктора Лихоносова. Такое решение приняли депутаты Гордумы на 60-м очередном заседании.

«Имя знаменитого писателя, Почетного гражданина Краснодара и Героя труда Кубани Виктора Лихоносова теперь будет носить улица на отрезке от 2-го проезда Науки до 5-го проезда Науки», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что Лихоносов родился в 1936 году в Кемеровской области. В двадцать лет он переехал на Кубань. С 1966 года был членом Союза писателей СССР-России. В 1986 году был опубликован роман писателя «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж». За него автор был удостоен государственной премии.

Кроме того, в Краснодаре создали мемориальный комплекс генералу Корнилову и казакам, погибшим во время Гражданской войны, именно по инициативе Виктора Лихоносова.