Сергей Филин откроет фестиваль «В мире танца» в «Орлёнке»

Фото: Орленок

21 июля в 20.00 в «Орлёнке» состоится открытие Международного фестиваля «В мире танца», который объединил 100 юных танцоров в составе шести лучших хореографических коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Твери и Екатеринбурга. Это учащиеся колледжей культуры и искусства, балетных, хореографических училищ и академий. Ребята продемонстрируют своё мастерство в трёх видах программы: классический, современный и народный танец. Зрителями конкурсных просмотров и выступлений станут более трёх тысяч детей из всех лагерей Центра.

«Фестиваль “В мире танца” – это масштабный просветительский проект, в рамках которого более 3000 детей из всех регионов страны смогут прикоснуться к танцу, увидеть лучшие образцы хореографического искусства в исполнении сверстников и профессиональных танцоров. Участие в концертах поможет юным зрителям развить эстетический вкус, научит их ценить и анализировать увиденное, а также создавать прекрасное в своей повседневной жизни», – прокомментировал старт события директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В программе фестиваля традиционно проходят мастер-классы от ведущих педагогов-хореографов в области танцевального искусства. Юные танцоры получат уроки классического танца, трюковой и физической подготовки от российского артиста балета Сергея Филина. Ведущие солисты Донецкого театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко Анастасия Никольская и Валерий Видманкин проведут для ребят занятия по актёрскому мастерству и спортивной пластике тела.

«Задача и цель фестиваля “В мире танца” объединить и раскрыть таланты детей. Дать им возможность вместе двигаться вперёд. Я часто говорю им, чтобы они научились цеплять сердца зрителей своим творчеством. Фестиваль даёт возможность юным танцорам учиться в здоровой конкуренции. Наблюдать, как другие участники взаимодействуют друг с другом в ансамблях, как выглядит их организация и дисциплина. Когда ты отдаёшь на сцене частицу себя, это становится незабываемой историей. Я очень надеюсь, что для всех коллективов фестиваль станет хорошей и доброй историей, в которую захочется вернуться вновь», – сказал президент фестиваля, российский артист балета Сергей Филин.

Полученные знания помогут орлятам в подготовке собственных номеров. Дети продемонстрируют танцевальное мастерство на конкурсных просмотрах и финальном гала-концерте.

«Наша команда выступает с народным танцем. Каждый участник волнуется и в то же время предвкушает время, когда выйдет на сцену. Фестиваль даёт шанс пообщаться со знаменитыми танцорами, которые во время репетиции давали нам советы и рекомендации по выступлению. Полученные знания очень ценны для нас, как для будущих хореографов. Многие из нас мечтают связать свою жизнь с танцевальным искусством», – поделилась эмоциями Ирина Иршаи из Санкт-Петербурга.

По итогам смены ребята будут награждены дипломами, а лучшие участники фестиваля получат приглашение на участие в телевизионном проекте «Большие и маленькие!» Светланы Захаровой.

«Мне нравится, что все участники фестиваля ощущают себя на одной волне. Столько непередаваемых эмоций, начиная от масштаба Амфитеатра в “Орлёнке”, талантливыми коллективами, атмосферой в лагере, морем и заканчивая интересными спикерами. В перерывах между репетициями Сергей Филин рассказал нам о музыкальности и перевоплощении на сцене», – рассказала Дарья Рябцева из Москвы.