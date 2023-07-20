Фото: t.me/anapaofficial

В Анапу с начала летнего сезона приехало более 1,7 млн туристов. По сравнению с 2022 годом турпоток вырос на 8%. Сейчас на курорте работает более 1500 объектов размещения. В среднем они заполнены на 93%.

«Сезон выходит на пиковые показатели. Сегодня на курорте единовременно пребывает более 160 тысяч человек. Все городские службы работают в усиленном режиме для обеспечения комфортного и безопасного отдыха», - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что в этом году в Анапе также функционируют 24 детские здравницы и 2 детских санатория. Они загружены на 86%. За 2 летних смены в них успели оздоровиться более 26 тысяч детей.

Планируется, что до конца сезона на курорт приедет 4 миллиона туристов. А до конца года – около 5 миллионов гостей.