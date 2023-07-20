Непогоду спрогнозировали снова Фото: Олег УМАРОВ

В Краснодарском крае 20 июля спрогнозировали ливни, град и грозы. Об этом сообщает Краснодарский гидрометцентр.

- В отдельных районах ожидается КМЯ, дождь, местами сильный. Ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 14…19°, местами в предгорных районах 11…16°, на Азовском побережье 17…22°; днем 26…31°; в горах ночью 9…14°, днем 20…25°; на Черноморском побережье ночью 18…23°, днем 27…32°, - сообщает Краснодарский гидрометцентр.

Прогноз о непогоде в Краснодарском крае подтвердил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Ветер до 23 м/с, - добавил синоптик.

Напомним, в Туапсинском районе действует запрет на купание в море до 26 июля.