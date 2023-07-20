В Сочи двое приезжих били стекла и угрожали жителям расправиться с жителями ЖК
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сочинские полицейские задержали дебоширов, которые били стекла и медали жить ЖК «123». На мужчин жаловались местные жители. Они нарушали покой людей и общественный порядок.
«По словам сочинцев, дебоширы ведут себя агрессивно, бьют стекла в подъезде. В ответ на замечания угрожают расправой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что дебоширами оказались 30 и 32-летние приезжие. Их доставили в полицию для разбирательства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.