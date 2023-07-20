Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 9:53

Сочинские полицейские задержали дебоширов, которые били стекла и медали жить ЖК «123»

На мужчин жаловались местные жители
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи двое приезжих били стекла и угрожали жителям расправиться с жителями ЖК

В Сочи двое приезжих били стекла и угрожали жителям расправиться с жителями ЖК

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сочинские полицейские задержали дебоширов, которые били стекла и медали жить ЖК «123». На мужчин жаловались местные жители. Они нарушали покой людей и общественный порядок.

«По словам сочинцев, дебоширы ведут себя агрессивно, бьют стекла в подъезде. В ответ на замечания угрожают расправой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что дебоширами оказались 30 и 32-летние приезжие. Их доставили в полицию для разбирательства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.