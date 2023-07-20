В Сочи продолжают бороться с самостроями. Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани призвал жестко бороться с самостроями в Сочи. Он встретился с жителями незаконно построенных домов вместе с прокурором края Сергеем Табельским и мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

«Важно дать правовую оценку. Кто бы ни стоял за недобросовестными застройщиками – с нами невозможно договориться. Будем защищать интересы людей в тех домах, что уже заселены», - сообщил губернатор Кубани Вениамин Крндратьев.

Уточняется, что власти будут искать компромисс, если окажется, что здание отвечает всем мерам безопасности и комфорта. Остальные объекты будут сносить, а застройщиков привлекать к ответственности.