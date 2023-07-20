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НовостиПроисшествия20 июля 2023 10:38

Полиция проверит сообщение о запуске беспилотника во дворе многоэтажек в Краснодаре

В ЕДДС об этом сообщили жители улицы Московской
Ева МУР
Квадракоптеры под запретом

Квадракоптеры под запретом

Полиция проверит сообщение о запуске беспилотника во дворе многоэтажек в Краснодаре. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

- Информация поступила от Единой диспетчерской службы. Туда сообщили в свою очередь жители улицы Московской. Все перенаправлено в правоохранительные органы, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в оперштабе напомнили, что в Краснодарском крае действует запрет на запуск беспилотников, дронов, квадрокоптеров. Штрафы за нарушение запрета для юрлиц составляют от 300 до 500 тысяч рублей, для физических - от 20 до 50 тясяч рублей.

Разрешено использовать БПЛА только органах госвласти и правоохранителям. Остальным требуется специальное разрешение.