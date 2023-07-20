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НовостиОбщество20 июля 2023 10:38

На Кубани отремонтировали участок трассы «Краснодар – Ейск»

Дорога ведет к курортным территориям
Мария ЧАЛАЯ
В Каневском районе отремонтировали дорогу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Каневском районе отремонтировали дорогу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани отремонтировали участок трассы «Краснодар – Ейск». Работы проходили в Каневском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Автомобильная дорога регионального значения соединяет два крупных города. Она является альтернативой платной магистрали «М-4 Дон». Также трасса ведет к курортным территориям. В этом году отремонтировали участкок более пяти километров», - сообщила вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Уточняется, что дорожники отсыпали земельное полотно, укрепили обочины, сделали планировку откосов насыпи.

Кроме того, на дороге обновили съезды асфальтобетонных и посадочных площадок на остановках и заменили пластиковые сигнальные столбики.