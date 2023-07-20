В Сочи выкашивают наркосодержащие растения в рамках операции «Мак-2023»

В Сочи выкашивают наркосодержащие растения Фото: Андрей АБРАМОВ

В Сочи проходит профилактическая операция «Мак-2023». Ее главной целью является выявление и уничтожение сырьевой базы наркосодержащих растений.

«Людей просят обращаться в полицию и антинаркотическую комиссию администрации Сочи при выявлении фактов культивирования наркосодержащих растений, а также фактов незаконного потребления и оборота наркотических средств», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что звонить можно по единому экстренному каналу помощи УВД по Сочи: 102 /112 и в дежурную часть УВД по городу Сочи: 8(862) 269-22-00.

За нежелание скашивать дикорастущие наркосодержащие растения предусмотрена административная ответственность. За их культивирование может грозить как административная, так и уголовная ответственность.