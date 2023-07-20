Юрий Бурлачко: «У виноградарей Кубани есть задел для новых сельхозрекордов»

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель Заксобрания Юрий Бурлачко остановился на перспективах развития виноградарства в субъекте. Одним из ключевых приоритетов депутатского корпуса председатель регионального парламента назвал питомниководство.

«Достаточное количество собственных саженцев винограда позволит нам не только закрыть потребности наших отраслевиков в высококачественном посадочном материале, но и избавиться от импортной зависимости, которая пока имеет место быть», - констатировал Юрий Бурлачко.

При этом он уточнил - данная проблематика обсуждалась неоднократно - и на выездном совещании аграрного комитета в Новороссийске, и во время посещения в конце мая одной из агрофирм, специализирующихся в том числе на выращивании саженцев. Юрий Бурлачко рассказал об активной работае над увеличением финансовой поддержки питомников.

«На прошедшей в мае Конференции ЮРПА в Майкопе на рассмотрение законодателей юга страны нами вынесено обращение к руководителю Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву, в котором мы попросили рассмотреть возможность выделения финансирования организации питомников из общего направления по стимулированию развития виноградарства и виноделия в отдельное направление», - сказал председатель ЗСК.

По словам Юрия Бурлачко, на развитие виноградарства существенным образом не смогли повлиять даже введенные Западом санкции - отрасль уверенно движется вперед.

«В 2020 году площадь плантаций в крае составляла немногим более 25 тысяч гектаров. В этом году планируем посадить лозу на площади уже в 30 тысяч га. Господдержка за последние годы выросла с 732 миллионов до 1,2 миллиарда рублей. Высокие показатели демонстрирует и урожайность: культивируемые на Кубани сорта давали в 2020 году 96,5 ц/га, а в этом показатель ожидается на уровне в 125 ц/га. И это, судя по всему, не предел. Реализуется профильный региональный закон, отраслевики получают серьезную финансовую помощь. Соответственно, есть задел для новых сельхозрекордов», - заключил председатель ЗСК.