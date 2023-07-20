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НовостиОбщество20 июля 2023 12:11

В горах Сочи спасатели эвакуировали туристку с обезвоживанием и кишечной инфекцией

Женщина шла в составе зарегистрированной группы
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи туристку эвакуировала с обезвоживанием и кишечной инфекцией во время похода.

В Сочи туристку эвакуировала с обезвоживанием и кишечной инфекцией во время похода.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В горах Сочи спасатели эвакуировали 36-летнюю жительницу Краснодарского края с обезвоживанием и кишечной инфекцией. Она шла в составе зарегистрированной группы по маршруту «плато Лаго-Наки - Солохаул». Женщине стало плохо во второй половине похода.

«Как рассказали туристы, им удалось благополучно спуститься с горного перевала к турприюту в селе Бабук-Аул самостоятельно. Правда, идти пришлось очень медленно», - сообщили в южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Уточнеятся, что спасатели доставили врача скорой помощи в Бабук-Аул и после проведения всех необходимых медицинских мероприятий эвакуировали пострадавшую в город.