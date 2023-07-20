Суд решил отобрать авто

У пьяного водителя на Кубани конфисковали автомобиль в доход государства. Такое решение принял суд Отрадненского района Кубани.

10 мая житель станицы Удобной Отрадненского района Кубани снова попался на том, что сел за руль нетрезвый.

- Ранее лишенный водительского удостоверения, управлял легковым автомобилем ВАЗ 21093 и был остановлен сотрудниками ГИБДД, - сообщили в суде детали административного дела сотрудники прокуратуры Отрадненского района.

В итоге мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ и лишению возможности зарабатывать извозом на три года.

Кроме того, гособвинение ходатайствовало о конфискации его автомобиля. Суд поддержал это требование и лишил пьяного водителя автомобиля.