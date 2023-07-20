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НовостиОбщество20 июля 2023 12:33

Дети участников СВО смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Краснодаре

Им будут выдавать льготные проездные на 50 поездок в месяц
Мария ЧАЛАЯ
В Краснодаре детям участников спецоперации выдадут льготные проездные.

В Краснодаре детям участников спецоперации выдадут льготные проездные.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре детям участников спецоперации выдадут льготные проездные. Они смогут ездить в общественном транспорте бесплатно. Ранее воспользоваться такой льготой могли только учащиеся из семей мобилизованных краснодарцев.

«Каждый месяц дети из семей военнослужащих, будут получать проездной на 50 бесплатных поездок в муниципальном общественном транспорте. Причем, не важно, проходит ли боец службу по контракту, добровольцем и мобилизованным», - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Кроме того, с 1 сентября ребятам смогут бесплатно ездить к школе на десяти автобусах и одном троллейбусе. Для этих маршрутов также будет доступно 50 поездок в месяц.