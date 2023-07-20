Высокая техника: как в горах для туристов и не только появляется сотовая связь

Юрий Гусаров, ведущий инженер билайн

Этим летом тысячи любителей природы и красивых видов захотят провести отпуск в горах Дагестана, Алтая, Башкирии или в Красной Поляне. Мобильный телефон в этом случае нужен не только для отправки фото, он помогает обеспечить безопасность. Чтобы связь появилась на вершинах, где снег тает только в июле, технические специалисты билайна сами должны пройти по труднодоступным местам со «снаряжением» из оборудования. Иногда для этого нужен вертолет, иногда — лошади и даже ослы. И всегда — профессионализм, помогающий преодолеть неожиданные преграды на пути к надежному сигналу. Технические эксперты билайна со всей страны поделились самыми яркими моментами таких «походов» за связью.

Фото предоставлено пресс-службой билайн

3012 метров: топливо — на канатке

Поселок Домбай, кафе «3012», Карачаево-Черкессия

На популярном горнолыжном курорте Домбай базовая станция расположена на четвертой очереди подъема канатной дороги. Там стоит самая высокогорная дизель-генераторная установка билайна в России. Из-за природных условий электричество подается нестабильно, поэтому приходится работать на дизель-генераторе. Его необходимо заправлять дважды в год. Доставить топливо на позицию можно только на канатке.

1380 метров: вдали от цивилизации

Дагестан, Тляратинский район

«Мы шли пешком полтора километра в гору с оборудованием мимо развалин разрушенного села Росноб. Люди оттуда ушли, потому что очень непросто жить вдали от цивилизации. Перепад высот в этом месте большой, воздух разрежен, — вспоминает Хабиб Магомедов, руководитель группы эксплуатации Махачкалинского отделения билайна, — помню, как в соседнем районе доставлять оборудование приходилось на ослах. Здесь и они не прошли бы. Несмотря на сложность рельефа, транспортный узел был собран. В результате жители двух высокогорных районов республики Тляратинского и Цунтинского получили мобильную связь».

731 метр: «Зеленая» энергия для базовой станции

город Чубатая, Горячеключевской район, Краснодарский край

«Эта базовая станция стоит на горе и обеспечивает связь для тех, кто едет по трассе на Черноморское побережье. Строить к ней линию электроснабжения невозможно — тогда она будет проходить по заповеднику. Но мы нашли выход, — говорит технический директор Краснодарского отделения билайна Александр Бахолдин, — ведь есть «зеленая» энергия, в солнечные и ясные дни базовая станция работает от солнечных батарей, а в ночное время и пасмурные дни — от дизель-генератора.

Это только некоторые эпизоды из каждодневной работы технических специалистов в разных регионах. Есть еще базовые станции на воде, под землей, да и в урбанистической среде обеспечивать надежную связь — интересная и нестандартная задача. билайн продолжает расширять сеть в регионах. Когда вы читаете этот текст, в эту минуту, возможно, кто-то покоряет очередную вершину, чтобы надежная связь была там, где она необходима.

Другие истории о том, как технические специалисты билайн устанавливали оборудование в 40 градусный мороз, использовали трелевочник и прокладывали дорогу тракторами читайте по ссылке.

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