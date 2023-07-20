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На месте коммунальной аварии на Тургенева в Краснодаре укладывают асфальт. Специалисты очищают участок от посторонних материалов и вывозят спецоборудование. Ранее там уже запустили общественный транспорт по крайней правой полосе.

«После укладки асфальта откроем проезжую часть еще двух дорожных полос. Мы стараемся как можно скорее завершить восстановление полотна», - сообщил директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.

Напомним, что порыв канализации произошел из-за устаревших труб.