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НовостиОбщество20 июля 2023 13:25

На месте коммунальной аварии на Тургенева в Краснодаре укладывают асфальт

По крайней правой полосе уже запустили общественный транспорт
Мария ЧАЛАЯ
Фото: Александр Райко/krd.ru

Фото: Александр Райко/krd.ru

На месте коммунальной аварии на Тургенева в Краснодаре укладывают асфальт. Специалисты очищают участок от посторонних материалов и вывозят спецоборудование. Ранее там уже запустили общественный транспорт по крайней правой полосе.

«После укладки асфальта откроем проезжую часть еще двух дорожных полос. Мы стараемся как можно скорее завершить восстановление полотна», - сообщил директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов.

Напомним, что порыв канализации произошел из-за устаревших труб.