Оперштаб Кубани разъяснил порядок получения выплат пострадавшим от наводнения в Туапсе

Стихия нанесла большой ущерб жителям Туапсинского района. Фото: соцсети.

Администрация Туапсинского района внесла изменения в получении выплат пострадавшим от наводнений. Ранее муниципалитет оказывает единовременную помощь только сельским поселениям.

«Дело в том, что Джубгское и Новомихайловское городские поселения производят выплаты пострадавшим самостоятельно. Их администрации приняли аналогичные постановления об утверждении порядков выплат пострадавшим на своих территориях и выплачивают деньги», - сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что все жители Туапсинского района, которых признали пострадавшими, получат положенные выплаты.