На Кубани отремонтировали более 165 километров линий электропередачи в пяти муниципалитетах с начала года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани с начала года отремонтировали более 165 километров линий электропередачи. Сети обеспечивают светом Тимашевский, Каневской, Приморско-Ахтарский, Брюховецкий и Калининский районы.

«Общая численность населения на участке, где провели работы, составляет более 300 тысяч человек. Каждый год специалисты ремонтируют действующие сети и строят новые электрообъекты. Особое внимание уделяется подготовке к летнему периоду. В это время нагрузки увеличиваются в несколько раз», - сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин.

Уточняется, специалисты заменили почти 6 километров грозозащитного троса, более 4 тысяч изоляторов и 11 опор линий электропередачи.

Планируется, что к осени отремонтируют восемь крупных питающих центров и более 730 километров воздушных ЛЭП.