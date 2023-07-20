В Атамани пройдет гастрокультурный фестиваль
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Атамани пройдет гастрокультурный фестиваль 22 июля. Для гостей приготовят драники, печеную деревенскую картошку, вареники и пирожки с картошкой.
«Для гостей приготовят 500 килограмм вареного картофеля с зеленью и сливочным маслом», - сообщили в «Выпивочном комплексе Атамань».
Уточняется, что также для гостей мероприятия пройдут дворовые игры, старинные казачьи песни, мастер-классы и будут раздавать подарки.
Фестиваль начнется в 11:00.