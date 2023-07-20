Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 14:26

В Атамани пройдет гастрокультурный фестиваль 22 июля

Для гостей приготовят 500 килограмм вареного картофеля
Мария ЧАЛАЯ
В Атамани пройдет гастрокультурный фестиваль

В Атамани пройдет гастрокультурный фестиваль

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Атамани пройдет гастрокультурный фестиваль 22 июля. Для гостей приготовят драники, печеную деревенскую картошку, вареники и пирожки с картошкой.

«Для гостей приготовят 500 килограмм вареного картофеля с зеленью и сливочным маслом», - сообщили в «Выпивочном комплексе Атамань».

Уточняется, что также для гостей мероприятия пройдут дворовые игры, старинные казачьи песни, мастер-классы и будут раздавать подарки.

Фестиваль начнется в 11:00.