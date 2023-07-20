Между предприятия Кубани разыграют грант на внедрение искусственного интеллекта

Искусственный интеллект будут внедрять в производство. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кубанские предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» примут участие в грантовом конкурсе. Эксперты выберут компанию, которая эффективней коллег использует современные технологии в производстве. Победители получат грант на внедрение искусственного интеллекта в производстве.

«В Краснодарском крае уже сформировалась бережливая экосистема. Сегодня мы видим, что участники нацпроекта «Производительность труда» достигают высоких результатов, снижают трудозатраты на рабочих местах и развивают производственную культуру на Кубани. Использование искусственного интеллекта на предприятиях станет очередной точкой для роста как компании, так и экономики региона в целом. Уверен, что после реализации пилотного проекта, все больше производств начнут внедрять ИИ-технологии на своих предприятиях», – сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев.

В рамках пилотного проекта Федеральный центр компетенций выбрал наиболее унифицированные из 80 решений ИИ. В эксперименте будут участвовать 10 предприятий, ранее присоединившихся к нацпроекту «Производительность труда».