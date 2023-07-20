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НовостиПроисшествия20 июля 2023 15:37

Жительницу Адыгеи будут судить за убийство гражданского мужа

Женщина зарезала сожителя
Евгения ХАЛИКОВА
Женщина одним ударом ножа убила сожителя.

Женщина одним ударом ножа убила сожителя.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее 40-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя. Семейная драма произошла в ауле Шенджий Тахтамукайского района в мае 2023 года. Пара распивала спиртные напитки в вагончике бытовке, между супругами произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Женщина расправилась с гражданским мужем одним ударом ножа в сердце.

«В ходе предварительного следствия проведен ряд судебно-медицинских и медико-криминалистических экспертиз. Органом следствия собрана достаточная доказательственная база для того, чтобы выдвинуть женщине обвинение в убийстве», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.