В Адыгее после велосипедных краж возбуждено три уголовных дела

Владельцы велосипедов оставляли свое имущество без тросиков и замков.

В Адыгее задержаны трое местных жителей, которых подозревают в серии краж велосипедов. Один случай воровства произошел в Майкопе. Еще два – в Кошехабльском районе. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела.

«О краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома в середине июня 2023 года в полицию Майкопа заявила 35-летняя местная жительница. Она оставляла свое средство передвижения на лестничной площадке на ночь, никак не запирая и не пристегивая его. Пропажа обнаружилась утром следующего дня. Еще два факта пополнили статистику велосипедных краж межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

На след велосипедных воров полицейским удалось выйти в июле. Причастными к воровству оказались 19-летний местный юноша, 63-летний пенсионер, также проживающий в республике и 61-летний житель. Похищенное изъято. По всем вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».