Губернатор Кубани обсудил в Сочи методы борьбы с самостроями

Вениамин Кондратьев прибыл в Сочи. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Вениамин Кондратьев провел рабочий день в Сочи. Губернатор Краснодарского края обсудил методы борьбы с самостроями. Участие в совещании приняли прокурор региона Сергей Табельский, заместитель главы края Сергей Власов, мэр города-курорта Сочи Алексей Копайгородский и представители общественности.

«Самострои уродуют архитектурный облик главного курорта России и вызывают обоснованное возмущение жителей. Дома возводятся без социальной инфраструктуры, бременем ложатся на транспортную составляющую, инженерные сети. Борьбу с этим явлением вместе с прокуратурой мы ведем не первый год. Город должен победить хаотичную застройку. Для этого необходимо объединить усилия власти, правоохранителей и самих жителей», - рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона велел усилить работу по выявлению незаконных построек еще на уровне котлована. Необходимо проверять строительные площадки и разрешительную документацию на строительство.

«С 2019 года в пять раз – с 1500 до 300 квадратных метров – уменьшили максимально допустимую общую площадь индивидуального жилого строительства, максимальную высоту строения снизили до 12 метров. Ушли от строительства многоквартирных домов без комплексного развития территорий. Общая площадь снесенных с 2019 года объектов превышает 67 тысяч квадратных метров», – сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас на территории курорта сформирован итоговый реестр, куда вошли все объекты незаконного строительства, в том числе и гаражи. В 2024 году буду снесены 20 домов из реестра.