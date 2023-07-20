Из бюджета Кубани выделили 241 млн рублей на реализацию общественно полезных грантов

Заместитель губернатора с рабочим визитом посетила Красноармейский район. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На реализацию общественно полезных грантов из бюджета Краснодарского края выделили 241 млн рублей. Об этом рассказала заместитель главы региона Анна Минькова на встрече с социальными НКО. Мероприятие прошло в Красноармейском районе.

«Приоритетной для нас остается поддержка семей с детьми. И главные помощники в этом – социально ориентированные НКО. Но и они нуждаются в поддержке края», - уточнила Анна Минькова.

С декабря 2022 года количество краевых СОНКО, которые занимаются поддержкой семей с детьми, выросло с 70 до 94. Все организации имеют собственные помещения. При муниципальных администрациях созданы коллегиальные органы по вопросам поддержки семей с детьми. В 2024 году сумма грантовой поддержки вырастет до 500 млн.