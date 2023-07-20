В Краснодарском крае пройдет акция «Культурная суббота. Игры народов России детям»

На Кубани стартует акция «Культурная суббота. Игры народов России детям». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани с 24 по 30 июля пройдет акция «Культурная суббота. Игры народов России детям». Это ежегодное мероприятие, которое проводят в рамках проекта «Культура для школьников». Организаторы ставят своей целью популяризацию традиций народов России. В 2023 году акция посвящена национальным детским играм.

«Игры ярко выделяются в культуре каждого народа. Они – неотъемлемая часть повседневной жизни, а также обязательный элемент праздников. С помощью народных забав дети не только весело проводят время, но и учатся ловкости, храбрости. Кубанским ребятам есть чем поделится и о чем рассказать своим сверстниками из разных уголков России», – рассказала министр культуры региона Виктория Лапина.

Чтобы присоединиться к акции, участникам необходимо снять видеопрезентацию с традиционными играми своего региона. Затем видеоролик нужно опубликовать его на странице в соцсети «ВКонтакте» и отметить хештегом #игрыкдш. Работы будет оценивать экспертная комиссия. Известные деятели России выберут 30 лучших роликов. Их разместят на портале культурадляшкольников.РФ.