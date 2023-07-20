В Краснодаре школе искусств №12 присвоили имя Григория Плотниченко

Депутаты провели 60-ое очередное заседание. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Краснодарская школа искусств №12 получила имя советского композитора и фольклорист Григория Плотниченко. Решение было принято на 60 очередном заседании городской Думы.

«Свою жизнь Григорий Максимович посвятил музыке. Он сочинил множество музыкальных произведений — это оперетты, сюиты и кантаты. Имеет звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Долгое время преподавал, был заведующим кафедрой музыки и пения в Краснодарском государственном педагогическом институте. Также среди его достижений — создание Краснодарского отделения Союза композиторов РСФСР. Умер в 1974 году», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Также по решению депутатов в краевом центре установят две новые мемориальные доски. Одну из них в честь ветерана Великой Отечественной войны и Почетного гражданина Краснодара Дмитрия Шлыкова откроют на фасаде дома по улице Брюсова, 14.

Другая мемориальная доска появится на здании Фонда «Кубаньдорбезопасность» по улице Старокубанской, 6/1. Здесь увековечат память заслуженного работника МВД и президента-председателя Совета Фонда «Кубаньдорбезопасность» Юрия Ильченко.