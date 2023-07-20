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НовостиОбщество20 июля 2023 19:06

Испугавший жителей Майкопа хлопок бы связан с маневрированием самолетов

Мэр республиканского центра объяснили происхождение громкого хлопка
Евгения ХАЛИКОВА
Взволнованные горожане сообщили о хлопках в полицию.

Взволнованные горожане сообщили о хлопках в полицию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Геннадий Митрофанов объяснил происхождение громкого хлопка, который испугал жителей Майкопа днем 20 июля. По некоторым данным звук был слышен даже за пределами республиканского центра. По словам мэра Майкопа, пугающее явление было связано с маневрирование самолетов

«В разных микрорайонах столицы Адыгеи был слышен громкий хлопок. По информации экстренных служб, звук связан с маневрированием самолетов на территории аэродрома», - уточнил глава администрации Майкопа Геннадий Митрофанов.

Работа летчиков не несла никакой угрозы населению, дополнил градоначальник.