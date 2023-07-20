В зоне спецоперации погиб житель Туапсе Зурико Качлаев

Зурико Качлаеву было 44 года. Фото: пресс-службы администрации Туапсе.

В зоне специальной операции погиб 44-летний житель Туапсинского района Зурико Качлаев. О гибели военного сообщили в администрации Туапсе. По данным пресс-службы города, младший сержант, водитель саперной роты Качлаев погиб 19 июля при исполнении воинского долга.

«Зурико Качлаев – уроженец в Туапсе. Вырос в микрорайоне Сортировка, здесь учился в школе. Окончил ПУ-9. Прошел срочную службу в армии, воевал в Чечне. В октябре 2022 года был мобилизован в ряды Вооруженных сил РФ. При выполнении боевой задачи, в результате вражеского артиллерийского обстрела Зурико погиб. Погиб как герой, исполнивший свой воинский долг, отдавший жизнь ради безопасности своей страны», - рассказали в администрации Туапсе.

Глава города Сергей Бондаренко, администрация и Совет города выразили соболезнования семье бойца.