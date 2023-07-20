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НовостиЭкономика20 июля 2023 20:05

В Сочи одновременно отдыхают более 190 тысяч туристов

Данные озвучили на заседании летнего оперативного штаба
Евгения ХАЛИКОВА
Загрузка отелей Сочи составляет 88,4%. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

Загрузка отелей Сочи составляет 88,4%. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В середине июля на курортах Сочи одновременно находится 191 тысяча отдыхающих. Данные озвучили на заседании оперативного штаба, который был создан перед стартом летнего курортного сезона.

«Средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 88,4%, в горном кластере – 74%. Рост пассажиропотока на авиатранспорте по сравнению с прошлой неделей составил 7%, по железной дороге – 10%. Через пост Магри на курорт проехало более 63 000 автомобилей», - уточнили в пресс-службе администрации города-курорта.

За правопорядком следят сотрудники Росгвардии, полиции, казачества, добровольные дружинники. Особое внимание в Сочи уделяется качеству морской воды. Еженедельно специалисты Роспотребнадзора проводят 300 исследований воды. Сообщается, что все пробы остаются в норме.